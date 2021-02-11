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    ترويج فرص السياحة في أذربيجان في الحدث في البلدان الناطقة بالألمانية

    ١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]

    باكو، 11 فبراير، أذرتاج

    شارك مكتب السياحة الأذربيجاني في 9-10 فبراير في العرض المنظم بمشاركة ممثلين عن السياحة من ألمانيا والنمسا وسويسرا.

    أبلغت وكالة السياحة الحكومية أذرتاج أن مكتب السياحة الأذربيجاني شارك في الحدث الجاري عبر الإنترنت بسبب جائحة COVID-19 بمنصة افتراضية وطنية.

    زار ممثلو أكثر من 70 شركة المنصة الافتراضية لأذربيجان لمدة يومين وعقد حوالي 30 اجتماعاً انفرادياً.

    تبادل الجانبان وجهات النظر حول زيادة الزيارات إلى أذربيجان خلال فترة ما بعد الوباء وإطلاق جولات جديدة، بالإضافة إلى الإمكانات السياحية للأراضي المحررة والوضع الحالي في أذربيجان وخطط فترة ما بعد الوباء والمنتجات السياحية القائمة والمتطورة.

    وأجيب على أسئلة المشاركين في الاجتماع وتم إطلاعهم على اتجاهات السياحة في أذربيجان والمشاريع قيد التطوير حالياً.

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