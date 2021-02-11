باكو، 11 فبراير / شباط، (أذرتاج) يشارك ضباط البحرية الأذربيجانية كمراقبين في التدريبات متعددة الجنسيات "AMAN-21" المقامة في مدينة كراتشي لجمهورية باكستان الاسلامية وقطاع بحر العرب. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان التدريبات التي تشارك فيها قوات بحرية من أكثر من 30 دولة ستنتهي في 16 فبراير.

AZERTAG.AZ : البحارة الأذربيجانيون يشاركون في التدريبات متعددة الجنسيات "AMAN-21" كمراقبين

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