  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    البحارة الأذربيجانيون يشاركون في التدريبات متعددة الجنسيات "AMAN-21" كمراقبين

    ١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٩]

    باكو، 11 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    يشارك ضباط البحرية الأذربيجانية كمراقبين في التدريبات متعددة الجنسيات "AMAN-21" المقامة في مدينة كراتشي لجمهورية باكستان الاسلامية وقطاع بحر العرب.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان التدريبات التي تشارك فيها قوات بحرية من أكثر من 30 دولة ستنتهي في 16 فبراير.

    AZERTAG.AZ :البحارة الأذربيجانيون يشاركون في التدريبات متعددة الجنسيات "AMAN-21" كمراقبين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٢]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قوردلار المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
    ١١.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٢٩]
    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا
    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٥‎٩]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية زيلانلي لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٥‎٤]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية وندلي لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    البحارة الأذربيجانيون يشاركون في التدريبات متعددة الجنسيات "AMAN-21" كمراقبين