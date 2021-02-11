أذربيجان: تسجيل 140 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و205 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 11 فبراير / شباط، (اذرتاج)

سجلت إصابة 140 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 205 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 231 ألف و649 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 226 ألف و119 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3170 مريض ويستمر علاج 2360 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و478 ألف و223 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7315 فحص طبي.