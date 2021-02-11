الرئيس إلهام علييف يشكر جميع الشركاء في انشاء ممر الغاز الجنوبي

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

أعرب عن شكري لجميع شركائنا. وابدي امتناني للدول المشاركة في انشاء هذا المشروع العملاق اي حكومات جورجيا وتركيا وبلغاريا واليونان وألبانيا وإيطاليا. كذلك أنقل شكري الى المفوضية الاوروبية، إذ ان اذربيجان والمفوضية الاوروبية وقعتا على بيان مشترك حول ممر الغاز الجنوبي في باكو قبل هذا بـ 10 أعوام. وكان هذا نقطة انطلاق نشاطنا. تعاوننا بشكل نشط مع المفوضية الاوروبية خلال هذه السنوات العشر الماضية. ترأس المجلس الاستشاري أذربيجان والمفوضية الاوروبية.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري السابع عبر الاتصال المرئي في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.

كذلك أعرب الرئيس علييف عن شكره للحكومتين الامريكية والبريطانية قائلا: إن حكومتي كلا البلدين، وهما شريكان لنا، دعمتا دائما كل مبادراتنا وقدمتا دعما قويا لنا أثناء تنفيذ المشاريع العملاقة المختلفة التي سبقت ونفذتها اذربيجان مع جيرانها وشركائها. بالتأكيد، قد لا يتيسر لتحقيق هذا المشروع ولو لم تبد الشركات اخلاصها القوي لهذا المشروع. توجد هنا مجموعة كبيرة متكونة من الشركات التي تجتمع حول الفكرة الموحدة الهادفة الى تحقيق مشروع الطاقة العملاق هذا.

كذلك شدد الرئيس إلهام علييف على اهمية الشراكة الاستراتيجية بين اذربيجان وبي بي. وأكد الرئيس إلهام علييف ان البنك العالمي والبنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية والبنك الاسيوي للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمارات والبنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية قدمت اسهامات مهمة في تحقيق المشروع.