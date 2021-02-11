الرئيس الأذربيجاني: أذربيجان أصبحت بلدا آمنا للترانزيت لنقل موارد الطاقة من السواحل الشرقية لبحر الخزر

باكو، 11 فبراير، اذرتاج

تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول حقل "دوستلوغ" بين اذربيجان وتركمانستان. اكتشفه جيولوجيون وعمال النفط الاذربيجانيون في ايام الاتحاد السوفييتي. استغرق إعداد مبادئ أساسية لاستغلال الحقل وقتا كثيرا وسميناه بـ"دوستلوغ".

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري السابع عبر الاتصال المرئي في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.

اشار الرئيس إلهام علييف الى ان توقيع مذكرة تفاهم بين اذربيجان وتركمانستان حدث مهم في حوض بحر الخزر. وهذا سيكون مفيدا جدا للتعاون المستقبلي في الطاقة في بحر الخزر وخارجه.

أصبحت اذربيجان بلدا آمنا للترانزيت لنقل موارد الطاقة من الساحل الشرقي لبحر الخزر. منذ سنوات طويلة، نوفر النقل لشركائنا الواقعين في شرق بحر الخزر عبر طرق النقل المهمة بخط أنابيب باكو-تبيليسي-جيهان ونظام سكة الحديد لاذربيجان. أي أثبتت اذربيجان نفسها كبلد آمن للترانزي، حسبما قال الرئيس إلهام علييف.