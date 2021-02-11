مهربان علييفا: سنعيد ترميم التراث الثقافي الخاص بكل الاديان في الاراضي المحررة

باكو، 11 فبراير، اذرتاج

أمام الدولة حاليا مهمة كبيرة وهي إعادة إعمار وانعاش الاراضي المحررة وضمان العدوة الآمنة للنازحين الاذربيجانيين الى ديارهم. سنضطلع بهذ المهمة. سنقوم بإعادة إعمار المدن والقرى المدمَّرة. سننشئ هناك مدارس. سنعيد ترميم التراث الثقافي المنتمي ليس فقط للإسلام، فحسب بل لكل الاديان.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها النائب الاول للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، التي أدارها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو قالت السيدة مهربان علييفا: "نشيد باستعداد الايسيسكو للعمل مع الحكومة الاذربيجانية في تقييم حالة آثار التراث الثقافي المتضرر خلال فترة الاحتلال. في الوقت ذاته، نعرب عن شكرنا الخاص للايسيسكو على استعراضها لامكانية تأسيس مركز اقليمي لها في اذربيجان. قد يعزز هذا المركز تعاوننا في مجال العلم من خلال تركيز اهتمامه على زيادة اشراك النساء والفتيات في العلم الى جانب المجالات الاخرى."

كذلك أعربت مهربان علييفا في كلمتها عن شكرها للدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة على دعمه القيم اثناء تحرير اراضينا بعد 30 عاما دام تحت احتلال ارمينيا، وإبان الحرب الوطنية التي اسفرت عن إعادة العدالة التاريخية.