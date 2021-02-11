  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مهربان علييفا: سنعيد ترميم التراث الثقافي الخاص بكل الاديان في الاراضي المحررة

    ١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:٠٣]

    باكو، 11 فبراير، اذرتاج

    أمام الدولة حاليا مهمة كبيرة وهي إعادة إعمار وانعاش الاراضي المحررة وضمان العدوة الآمنة للنازحين الاذربيجانيين الى ديارهم. سنضطلع بهذ المهمة. سنقوم بإعادة إعمار المدن والقرى المدمَّرة. سننشئ هناك مدارس. سنعيد ترميم التراث الثقافي المنتمي ليس فقط للإسلام، فحسب بل لكل الاديان.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها النائب الاول للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، التي أدارها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو قالت السيدة مهربان علييفا: "نشيد باستعداد الايسيسكو للعمل مع الحكومة الاذربيجانية في تقييم حالة آثار التراث الثقافي المتضرر خلال فترة الاحتلال. في الوقت ذاته، نعرب عن شكرنا الخاص للايسيسكو على استعراضها لامكانية تأسيس مركز اقليمي لها في اذربيجان. قد يعزز هذا المركز تعاوننا في مجال العلم من خلال تركيز اهتمامه على زيادة اشراك النساء والفتيات في العلم الى جانب المجالات الاخرى."

    كذلك أعربت مهربان علييفا في كلمتها عن شكرها للدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة على دعمه القيم اثناء تحرير اراضينا بعد 30 عاما دام تحت احتلال ارمينيا، وإبان الحرب الوطنية التي اسفرت عن إعادة العدالة التاريخية.

    AZERTAG.AZ :مهربان علييفا: سنعيد ترميم التراث الثقافي الخاص بكل الاديان في الاراضي المحررة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٢.٢٠٢١ [٢١:١٢]
    الرئيس الأذربيجاني: أذربيجان أصبحت بلدا آمنا للترانزيت لنقل موارد الطاقة من السواحل الشرقية لبحر الخزر
    ١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٣]
    الرئيس إلهام علييف يشكر جميع الشركاء في انشاء ممر الغاز الجنوبي
    ١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٢]
    سفيرة النوايا الحسنة للايسيسكو مهربان علييفا تناشد الدول الاعضاء لسد الفجوة بين الجنسين في العلم
    ١١.٠٢.٢٠٢١ [١٩:١٧]
    وزير الخارجية الجورجي يصل الى أذربيجان
    مهربان علييفا: سنعيد ترميم التراث الثقافي الخاص بكل الاديان في الاراضي المحررة