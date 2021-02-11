مجلة "أوراسيا ديلي مونيتور" تنشر مقالاً عن أهمية أذربيجان بالنسبة لممر "لابس لازولي"

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

نشرت مجلة "أوراسيا ديلي مونيتور" (Eurasia Daily Monitor) التابعة لمؤسسة جيمستاون مقال الخبير في مركز تحليل العلاقات الدولية (AIR Center) ناقي أحمدوف تحت عنوان "أذربيجان وأفغانستان وتركمانستان وقعت خارطة الطريق الثلاثية لتعميق التعاون في العلاقات الأوروبية الآسيوية".

تفيد أذرتاج أن المقال يؤكد على توصل رؤساء مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات من أذربيجان وتركمانستان وأفغانستان إلى اتفاق في 16 يناير حول خريطة الطريق الثلاثية لتوسيع مجالات التعاون في ممر "لابس لازولي".

يشير المؤلف إلى أن خارطة الطريق ستوسع الشراكة الثلاثية في عدد من المجالات المهمة، مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار وتحسين التنسيق الحدودي والجمركي وإزالة الحواجز أمام نقل البضائع على طول نهر لابس لازولي - ممر "لابس لازولي".

يؤكد المقال أن قرار أذربيجان للمشاركة في مشروع "لابس لازولي" يتماشى مع سياستها الخارجية الاستباقية لتعزيز التعاون الإقليمي. تستفيد أذربيجان من ميزات موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتستثمر بكثافة في تنمية قطاع النقل، بما في ذلك تحديث السكك الحديدية وكذلك تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات لتصبح واحدة من مراكز العبور الرئيسية في منطقة أوراسيا. يناقش المقال أيضاً أهمية ممر النقل هذا لأفغانستان وتركمانستان اللتين لا تتمتعان بمدخل مباشر إلى المحيط.

يعد ممر "لابس لازولي" مشروع عبور استراتيجي مهم لأوراسيا وقبل كل شيء، فرصة لجميع البلدان المشاركة لدمج البنية التحتية للنقل والاقتصادات في ممر النقل البري الأوسع لشرقي غرب أوراسيا (بري وسكك حديدية) الذي يربط بين القوى الاقتصادية من أوروبا وشرق آسيا.

في الختام، يستنتج المؤلف أن هذا الممر سيعزز التعاون الإقليمي ويطور العلاقات الاقتصادية والثقافية المتبادلة بين أذربيجان وتركمانستان وأفغانستان وسيحقق مكاسب متبادلة. ويقول "إن زيادة التكامل الإقليمي والوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الواسع يمكن أن يوفر أكثر الفرص الواعدة لتأمين المستقبل الاقتصادي لهذه البلدان الأوروبية الآسيوية".