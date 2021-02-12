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    ناتيا تورنافا: أعمال التنقيب الجيولوجي الجديدة والأحجام الجديدة قامت بها أذربيجان تثير آمالاً كبيرة

    ١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣١]

    تبليسي، 12 فبراير، أذرتاج

    لقد أصبح توريد الغاز من بحر الخزر إلى أوروبا عبر جورجيا واقعا. نحن جميعاً مشاركين في العملية التاريخية لتحقيق الحلم الذي دام قروناً لبلدان المنطقة.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد من وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تورنافا التي تحدثت في الاجتماع الوزاري السابع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في شكل المؤتمر عبر الفيديو.

    وقالت الوزيرة: "على الرغم من جائحة الفيروس التاجي، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات المخطط لها. واليوم، تناقش الخطط المستقبلية وحتى مشاركة تركمانستان في هذه المبادرة. يتحدثون أيضاً عن أعمال استكشاف جيولوجية جديدة وأحجام جديدة قامت بها شريكنا الاستراتيجي والبلد الصديق وهو أذربيجان. هذا يعطينا آمالاً كبيرة. كما ندرس امكانية التوسع الإضافي في هذا الممر وشبكة الأنابيب، بالإضافة إلى مشاركة الدول الأوروبية الأخرى، مثلاً البلقان.

    وأشارت ناتيا تورنافا إلى أن حجم الغاز الذي تحصل عليه جورجيا من حقل شاه دنيز يتزايد كل عام، مما يعزز استقلال الطاقة في البلاد.

    AZERTAG.AZ :ناتيا تورنافا: أعمال التنقيب الجيولوجي الجديدة والأحجام الجديدة قامت بها أذربيجان تثير آمالاً كبيرة
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    ناتيا تورنافا: أعمال التنقيب الجيولوجي الجديدة والأحجام الجديدة قامت بها أذربيجان تثير آمالاً كبيرة