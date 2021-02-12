15 وفاة جديدة من كورونا في جورجيا

تبيليسي، 11 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت في جورجيا اليوم 507 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 264 ألف و665 حالة على مستوى البلاد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن حكومة جورجيا أن 3336 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد.

بلغ عدد المتعافين من فيروس "كورونا" 256 ألف و684 حالة، بعد تسجيل 660 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.