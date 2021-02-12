الرئيس إلهام علييف: ممر الغاز الجنوبي مشروع لأمن الطاقة وتنويع الطاقة

باكو، 12 فبراير، أذرتاج

يعد ممر الغاز الجنوبي مشروعاً لأمن الطاقة وتنويع الطاقة. اليوم، يعتبر أمن الطاقة مسألة مرتبطة بالأمن القومي لجميع البلدان. إن تنويع الطاقة مهم أيضاً للدول المستهلكة والمنتجة. لذا، في رأيي، حققنا تنسيقاً غير مسبوق من التعاون. هناك توازن محسوب جيداً للمصالح حيث تتوافق مصالح المنتج وهو أذربيجان مع مصالح بلدان العبور والمستهلكين.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان جاء من الرئيس إلهام علييف خلال كلمته في الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والجاري بالفيديو في 11 فبراير.

وقال رئيس الجمهورية: نتيجة لذلك، أصبح من الممكن تنفيذ مشروع كان البعض يراه مستحيلاً. عندما ننظر إلى مشروع ممر الغاز الجنوبي، يمكننا أن نرى أنه فريد للغاية من نواح كثيرة. يبلغ طوله 3 آلاف و500 كيلومتر ويربط المشروع 7 دول وبدون تعاون وثيق بين تلك الدول كان من المستحيل تنفيذه. يمر خط الأنابيب عبر مناطق جغرافية معقدة للغاية وجبال على ارتفاع ألفين و500 متر وأكثر من 100 كيلومتر من قاع البحر الأدرياتيكي.

وأشار الرئيس إلى أن ممر الغاز الجنوبي يفي بأعلى المعايير البيئية، وكان هذا شرطاً أساسياً لنا خلال تخطيط وتنفيذ هذا المشروع.