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    مناظر طبيعية على طول نهر أراز في جبرائيل (صور)

    ١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]

    جبرائيل، 12 فبراير، أذرتاج

    تقع مقاطعة جبرائيل وهي أحد مناطق الجمهورية الساحرة في الجنوب الشرقي من جبال القوقاز الصغرى على الضفة اليسرى لنهر أراز. سطح أرضها منحدر مائل أساساً والجبال المنخفضة في الشمال. تشتهر منطقة جبرائيل بمعالمها الطبيعية الفريدة من نوعها وأشجار الدلب الشرقية عمرها 200-1600 عام وغابات أنواع الأشجار القيمة والأراضي الغنية بالموارد المعدنية والنباتات والحيوانات غير العادية ومصادر المياه الغنية بالمعادن.

    يقع جسر "خودافارين" القديم أيضاً في مقاطعة جبرائيل. يعد جسر "خودافارين" أثرا تاريخيا عالميا قيِّماً للعمارة الأذربيجانية نظراً لارتباطه بالأحداث التاريخية المعروفة عالمياً ووحدته العضوية مع المناظر الطبيعية الجميلة والحل الهندسي المعماري العالي والميزات الأخرى.

    تقدم أذرتاج المناظر الطبيعية لأراضي مقاطعة جبرائيل على طول أراز.

     

     

    AZERTAG.AZ :مناظر طبيعية على طول نهر أراز في جبرائيل (صور)
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