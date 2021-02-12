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    زلزال بقوة 4.5 درحات يضرب تركيا

    ١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٣:١٤]

    أنقرة، 12 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر فجر الجمعة ولاية قسطموني شمالي تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان الزلزال وقع وسط الولاية في تمام الساعة 06.37 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 6.95 كم.

    ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة .

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.5 درحات يضرب تركيا
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