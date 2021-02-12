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    أذربيجان تصدر منتجات إلى 111 دولة العام الماضي

    ١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    باكو، 12 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 183 دولة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 111 دولة واستيرادها من 174 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجات إلى 111 دولة العام الماضي
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