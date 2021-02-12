مجلة "الديلوماسي": سجاجيد أذربيجان الساحرة

لاهاي ، 12 فبراير ، أذرتاج

نشرت مجلة "الديبلوماسي" (Diplomat Magazine) النيدرلاندية مقالاً بعنوان "سجاجيد أذربيجان الساحرة".

تفيد أذرتاج أن المقال يقدم معلومات حول فن حياكة السجادة الأذربيجانية. يشار إلى أن السجادة الأذربيجانية المعروفة عالمياً معروضة في معارض الأرميتاج في سانت بطرسبرغ وفيكتوريا وألبرت في لندن ومتروبوليتان في نيويورك ومتحف اللوفر في باريس. يدل هذا على تفرد فن حياكة السجادة في أذربيجان.

يشير المقال إلى أن حياكة السجادة الأذربيجانية تختلف عما يكون في البلدان الأخرى من حيث اختيار الصوف والأصباغ الطبيعية وطرق الحياكة المختلفة مع التأكيد على أنه بلد يحدد الاتجاه في صناعة السجادة.

ويلفت النظر إلى قول المؤرخ والناقد الفني ب.ر.ج. فورد (P.R.J. Ford) "إن أذربيجان هي مكان ولادة السجادة القوقازية تتبين مهارات وأفكار حياكي السجادة الأذربيجانيين في جميع أنحاء القوقاز". أكد المقال على أن السجادة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في أذربيجان، وتحدث عن مدارس كنجه - غازاخ وغوبا شيروان وتبريز وقره باغ تقاليد هذه المناطق. يشار إلى أنه في بلادنا أنواع سجاجيد مصنوعة من الخيوط الصوفية والحريرية والذهبية والفضية وتختلف في كثافة الحياكة.

يشار إلى أن السجادة الأذربيجانية هي رمز للحياة الفاخرة، فضلاً عن الرقة والذوق الرفيع. لوحظ أنه تم عرض أكثر من 15 ألفاً من السجاجيد في متحف السجادة الذي يشبه بناؤه للسجادة المطوية.

ينص المقال على أن اليونسكو تقدر تقديراً عالياً صانعي السجادة الأذربيجانيين وتقاليد صناعة السجادة وفي عام 2010 أدرجت حياكة السجادة الأذربيجانية في القائمة التمثيلية لحماية التراث الثقافي غير المادي.

يحتوي المقال أيضاً على صور لسجاجيد شاماخي وشيروان.