تسجيل 507 اصابة جديدة بكوفيد 19 في جورجيا خلال يوم

تبليسي، 12 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجل أكبر عدد من الإصابات في جورجيا خلال اليوم الماضي في العاصمة تبليسي - 191 شخص، في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات منطقة إيميريتي مع 108 شخص.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها نائبة رئيس مجلس التنسيق المشترك بين الهيآت الحكومية التابع للحكومة الجورجية بيرديا سيشينافا في مؤتمر صحفي عقد اليوم.

أصيب 26 شخصا بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي في منطقة بورجالي حيث يعيش الأذربيجانيون.

وتم تسجيل 507 إصابة جديدة و15 حالة وفاة في البلاد.

قال سيشينافا إن 4619 مريض نشط بفيروس كورونا في جورجيا. يتم علاج 2045 في العيادات و284 في الفنادق المعدلة و2290 في المنزل.