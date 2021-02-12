مناقشة موضوع بناء البنية التحتية للمواصلات والاتصالات في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 12 فبراير، أذرتاج

عُقد الاجتماع لمجموعة العمل المعنية بالنقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية للمركز المشترك بين الإدارات لدى مقر التنسيق الذي أنشأه رئيس جمهورية أذربيجان لمناقشة مركزة لمسائل بناء البنية التحتية للنقل والاتصالات في الأراضي المحررة.

تفيد أذرتاج أن كلاً من مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس المركز المشترك بين الإدارات حكمت حاجييف ووزير النقل والاتصالات والتقنيات العالية رشاد نبييف وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة حضروا اللقاء.

قدم ممثلو وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية ولجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية وشركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة والوكالة الحكومية الأذربيجانية للطرق السريعة وشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة وكالة مكافحة الألغام في جمهورية أذربيجان معلومات عن الأعمال التي تم تنفيذها وعن المشاريع ذات الأولوية المخطط لها في الأراضي المحررة، بما في ذلك بناء البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وبناء مطار فضولي والسكك الحديدية والطرق السريعة ومشاريع إزالة الألغام.

كما تم التأكيد على الأهمية تنفيذ أعمال البناء والترميم في الأراضي المحررة بمراعاة التوجيهات والمهام الرئيسية التي حددها رئيس جمهورية أذربيجان والاحتياجات المستقبلية وآفاق التسوية والتحديات والمفاهيم الجديدة وتنسيق العمل الذي تقوم به جميع الوكالات لهذا الغرض من خلال المركز المشترك بين الإدارات.

يترأس المقر التنسيقي المنشأ بأمر من رئيس جمهورية أذربيجان بتاريخ 24 نوفمبر 2020 رئيس الإدارة الرئاسية سمير نورييف.