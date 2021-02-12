  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    مناقشة موضوع بناء البنية التحتية للمواصلات والاتصالات في الأراضي المحررة من الاحتلال

    ١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٨]

    باكو، 12 فبراير، أذرتاج

    عُقد الاجتماع لمجموعة العمل المعنية بالنقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية للمركز المشترك بين الإدارات لدى مقر التنسيق الذي أنشأه رئيس جمهورية أذربيجان لمناقشة مركزة لمسائل بناء البنية التحتية للنقل والاتصالات في الأراضي المحررة.

    تفيد أذرتاج أن كلاً من مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس المركز المشترك بين الإدارات حكمت حاجييف ووزير النقل والاتصالات والتقنيات العالية رشاد نبييف وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة حضروا اللقاء.

    قدم ممثلو وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية ولجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية وشركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة والوكالة الحكومية الأذربيجانية للطرق السريعة وشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة وكالة مكافحة الألغام في جمهورية أذربيجان معلومات عن الأعمال التي تم تنفيذها وعن المشاريع ذات الأولوية المخطط لها في الأراضي المحررة، بما في ذلك بناء البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وبناء مطار فضولي والسكك الحديدية والطرق السريعة ومشاريع إزالة الألغام.

    كما تم التأكيد على الأهمية تنفيذ أعمال البناء والترميم في الأراضي المحررة بمراعاة التوجيهات والمهام الرئيسية التي حددها رئيس جمهورية أذربيجان والاحتياجات المستقبلية وآفاق التسوية والتحديات والمفاهيم الجديدة وتنسيق العمل الذي تقوم به جميع الوكالات لهذا الغرض من خلال المركز المشترك بين الإدارات.

    يترأس المقر التنسيقي المنشأ بأمر من رئيس جمهورية أذربيجان بتاريخ 24 نوفمبر 2020 رئيس الإدارة الرئاسية سمير نورييف.

    AZERTAG.AZ :مناقشة موضوع بناء البنية التحتية للمواصلات والاتصالات في الأراضي المحررة من الاحتلال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٤]
    أذربيجان تصدر منتجات إلى 111 دولة العام الماضي
    ١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣١]
    ناتيا تورنافا: أعمال التنقيب الجيولوجي الجديدة والأحجام الجديدة قامت بها أذربيجان تثير آمالاً كبيرة
    ١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٣]
    مجلة "أوراسيا ديلي مونيتور" تنشر مقالاً عن أهمية أذربيجان بالنسبة لممر "لابس لازولي"
    ١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٩]
    واشنطن: عقد منتدى مخصص لمذكرة التفاهم الموقعة بين اذربيجان وتركمانستان حول حقل "دوستلوغ" لطاقة الهيدروكاربونية في بحر الخزر
    مناقشة موضوع بناء البنية التحتية للمواصلات والاتصالات في الأراضي المحررة من الاحتلال