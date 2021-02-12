ذربيجان: تسجيل 191 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و226 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 12 فبراير / شباط، (اذرتاج)

سجلت إصابة 191 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 226 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 231 ألف و840 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 226 ألف و345 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3173 مريض ويستمر علاج 2322 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و485 ألف و483 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7260 فحص طبي.