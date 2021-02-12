بحث قضايا التعاون العسكري التقني بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 12 فبراير / شباط، (أذرتاج)

التقى وزير الانتاج الحربي الاذربيجاني مدد قولويف اليوم مع السفير الكازاخستاني في أذربيجان سرجان عبد الكريموف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية ان الطرفين ناقشا الوضع الحالي للعلاقات في المجال العسكري التقني بين أذربيجان وكازاخستان وآفاق التعاون المستقبلي.

أبلغ الوزير مدد قولويف السفير أن وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية تأسست في عام 2005 بمبادرة من الرئيس إلهام علييف من أجل الحفاظ على مستوى عال من الاستعداد القتالي لقواتنا المسلحة. وتحدث الوزير عن الانتصار الكبير لأذربيجان في الحرب الوطنية التي دامت 44 يوما وأبلغ الضيف عن الأضرار التي سببتها هجمات الجيش الأرمني.

قال السفير سرجان عبد الكريموف إنه لن يدخر جهدا لتطوير العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان خلال نشاطه الدبلوماسي.