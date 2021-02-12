بدء اعمال إعادة ترميم قلعة شوشا

أغدام، 12 فبراير / شباط، (أذرتاج)

بدأت اعمال إعادة ترميم قلعة شوشا.

أفادت وكالة اذرتاج ان 22 متخصصا يشاركون في اعمال الترميم.

ومن المتوقع أن يستكمل العمل المنجز في المرحلة الأولية بنهاية الشهر المقبل. عند انتهاء الأعمال، ستبدأ عملية ترميم أوسع في المرحلة التالية.

يذكر ان حاكم قاراباغ بناه علي خان قرر ترميم قلعة شوشا في عام 1750 وتم نقل مركز خانات قاراباغ هنا. بعد ترميم القلعة، منذ فترة طويلة تسمى بناه آباد في المصادر.

قلعة شوشا هي واحدة من أجمل لآلئ العمارة الأذربيجانية. وبنيت القلعة على طراز مدرسة "آرّان" للهندسة المعمارية. تم استخدام الحجارة المحلية ومزيج من الجير وصفار البيض في بناء القلعة.

للقلعة ثلاث بوابات. تتميز بوابة كنجه بميزاتها المعمارية العالية. القلعة لها أبراج أمنية دائرية.