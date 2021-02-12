  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    بدء اعمال إعادة ترميم قلعة شوشا

    ١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٩:١٣]

    أغدام، 12 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    بدأت اعمال إعادة ترميم قلعة شوشا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان 22 متخصصا يشاركون في اعمال الترميم.

    ومن المتوقع أن يستكمل العمل المنجز في المرحلة الأولية بنهاية الشهر المقبل. عند انتهاء الأعمال، ستبدأ عملية ترميم أوسع في المرحلة التالية.

    يذكر ان حاكم قاراباغ بناه علي خان قرر ترميم قلعة شوشا في عام 1750 وتم نقل مركز خانات قاراباغ هنا. بعد ترميم القلعة، منذ فترة طويلة تسمى بناه آباد في المصادر.

    قلعة شوشا هي واحدة من أجمل لآلئ العمارة الأذربيجانية. وبنيت القلعة على طراز مدرسة "آرّان" للهندسة المعمارية. تم استخدام الحجارة المحلية ومزيج من الجير وصفار البيض في بناء القلعة.

    للقلعة ثلاث بوابات. تتميز بوابة كنجه بميزاتها المعمارية العالية. القلعة لها أبراج أمنية دائرية.

    AZERTAG.AZ :بدء اعمال إعادة ترميم قلعة شوشا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]
    مناظر طبيعية على طول نهر أراز في جبرائيل (صور)
    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
    محمية غابالا التاريخية تدعو شركات السياحة للتعاون
    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١١:٤٧]
    رسالة سلام موجهة إلى العالم بلغة الموسيقى من الأراضي المحررة لأذربيجان
    ٠٧.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٢]
    مساعد الرئيس: انظروا درجة التخريب أن القبور حتى العظام فيها دمرت
    هذا الدمار يدل على فحوى أرمينيا
    بدء اعمال إعادة ترميم قلعة شوشا