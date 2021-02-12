باكو، 12 فبراير، أذرتاج اصدر الرئيس إلهام علييف 12 فبراير اليوم مرسوما يعفي سفير البلد لدى الأردن. أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على اعفاء السفير راسم شمس الدين رضايف عن منصب سفير أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى الإردن

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