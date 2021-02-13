سفير السعودية يزور مجمع مجزرة قوبا التذكاري

قوبا، 12 فبراير، أذرتاج

سافر السفير السعودي لدى أذربيجان حمد بن عبد الله بن خضير الى محافظة قوبا 12 فبراير.

أفادت أذرتاج أن اجتماعا منعقدا لدى مقر السلطة التنفيذية لمحافظة قوبا بحث الطرفان فيه مسائل التعاون. محافظ قوبا ضياء الدين علييف أحاط الضيف علما بتأريخ قوبا وطريق التنمية في الفترة الاخيرة والشعوب الأقلية المقيمة في اراضيها وبيئة التسامح السائدة في المنطقة.

وتناول الطرفان في الاجتماع تطور العلاقات بين البلدين تطورا سريعا.

وقدمت معلومات مفصلة حول المجازر المرتكبة من قبل الارمن في اثناء زيارة السفير السعودي الدكتور حمد بن عبد الله بن خضير مجمع مجزرة قوبا التذكاري. وقيل إن المجمع التذكاري دشن في 18 سبتمبر عام 2013م بعد أن أسس وأنشئ بدعم مؤسسة حيدر علييف.

واستلفت كذلك الى أن مقابر مجزرة قوبا عثر عليها في 1 ابريل عام 2007م عندما كانت تنفذ أعمال ترابية في المنطقة وقام موظفو معهد الآثار والاثنوغرافيا لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية بدراسات واسعة لدى المقابر الجماعية وحددوا انها تشكلت نتيجة مجازر ارتكبها الارمن ضد الاهالي المدنيين عام 1918م.

ثم تفقد السفير السعودي مصنع "قوبا ايكو اغرار" لإنتاج المنتجات الزراعية ومؤسسة "قديم قوبا" للسجاجيد ومسجد الجمعة.