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    سياسة


    الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى إستونيا

    ١٣.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:١٦]

    باكو، 12 فبراير، أذرتاج

    اصدر الرئيس إلهام علييف 12 فبراير اليوم مرسوما يعفي سفير البلد لدى إستونيا.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على اعفاء السفير مراد نظامي نجف بيكلي عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية إستونيا.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى إستونيا
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