باكو، 12 فبراير، أذرتاج اصدر الرئيس إلهام علييف 12 فبراير اليوم مرسوما ينص على تكليف القابضة الأذربيجانية للاستثمار بإدارات أربع مؤسسات عامة آخرى. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 للمادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تكليف القابضة الأذربيجانية للاستثمار إدارات كل من: - شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال المساهمة المغلقة، - شركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة، - شركة مترو انفاق باكو المساهمة المغلقة، - شركة "باكو باص" ذات المسؤولية المحدودة التابعة لوكالة باكو للنقل.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يكلف القابضة الأذربيجانية للاستثمار بإدارات أربع مؤسسات عامة أخرى

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