طبيبة طبيب: فكرة أدليت بها مجرد ملاحظة طبية وليست بموقف طبيب الرسمي

باكو، 12 فبراير، أذرتاج

علقت طبيبة الأمراض المعدية لفريق العمل المعني بالأمراض المعدية التابع لاتحاد ادارة المناطق الطبية الفرعية طبيب نزرين مصطفايفا على إثارتها مناقشات واسعة عن حق وصواب لدى شبكات التواصل الاجتماعي بفكرة أدلت بها في مقابلة لها مع قناة ريال تيفي المحلية ومفادها "اذا كنتم متجولا بروحكم تحت الهواء الطلق فيجوز الاّ ترتدون قناع الوجه الواقي".

وقال طبيب في بيان وصلت نسخة منه الى أذرتاج إن "مقدم البرنامج طلب مني بموقفي الشخصي بوجهي طبيبة من القرار قائلا إن هذه المسألة خارجة صلاحيات طبيب. وابلغت بكوني طبيبة للأمراض المعدية ومن حيث الطب أن الشخص لا احتمال لاصابته بفيروس وهو متجول بروحه. ولكن دعنا نتفق على اننا من المحتمل أن نلتقي بأي من أقاربنا ونتواصل معه في اثناء تجولنا بوحدنا. ومن هذا المنطلق لا يمكن أن يحيط تطبيق قاعدة ادارية جميع اوضاع الحياة الامر الذي يؤدي الى صدور قرار موحد.

ومن الواجب على كل واحد من مواطنينا وعليّ بكوني طبيبة أن نمتثل بكل قرار تبناه مقر المعمليات لدى مجلس الوزراء من اجل سلامة صحة المواطنين. كما أن امتثال كل فرد من المجتمع الى درجة كبيرة بالقرارات المطبقة ضمن مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يؤدي الى انخفاض حاد في عدد الاصابات وانتشار الفيروس ومن هذا المنطلق فإن الفكرة التي ادليت بها ليست سوى ملاحظة طبية وما هي بموقف طبيب الرسمي."