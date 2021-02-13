باكو، 13 فبراير، أذرتاج وقع محافظ ولاية مينيسوتا بالولايات الامريكية المتحدة تيم فولز بيانا عن إعلان 26 فبراير يوم أذربيجان. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الدولة المعنية بشئون المغتربين ان البيان يشير الى ان الاذربيجانيين القاطنين في مينيسوتا يحتفظون لغتهم الام وقيمهم الثقافية القومية الغنية وتقاليدهم وكذلك يساهمون في تطوير الثقافة المحلية. يجب الذكر ان غرفة النواب بولاية مينيسوتا تبنت عام 2016 قرارا بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لمجزرة خوجالي.

AZERTAG.AZ : محافظ ولاية مينسوتا الامريكية يعلن 26 فبراير يوم اذربيجان

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