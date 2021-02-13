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    أذربيجان: تسجيل 155 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و169 حالة شفاء ووفاة 5 أشخاص

    ١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٠]

    باكو، 13 فبراير / شباط، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 155 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 169 مصاب هذا المرض وتوفي 5 أشخاص مصابين بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 231 ألف و995 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 226 ألف و514 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3178 مريض ويستمر علاج 2303 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و495 ألف و198 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9715 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 155 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و169 حالة شفاء ووفاة 5 أشخاص
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