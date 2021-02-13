زلزال بقوة 5.2 درجة في أرمينيا

باكو، 13 فبراير / شباط، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم أرمينيا.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية للأنباء ان زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة وقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرقي العاصمة الأرمينية يريفان.

وقعت الهزات الارضية على عمق 10 كيلومترات تحت الارض.

ولم ترد أنباء عن دمار كبير جراء الزلزال الذي وقع في الساعة 11.29 بتوقيت جرينتش.