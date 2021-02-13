باكو، 13 فبراير / شباط، (أذرتاج) وقع اليوم في الساعة 15:29 زلزال بمقدار 5.2 درجات على مقياس ريختر أراضي أرمينيا. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز خدمة رصد الزلازل في اذربيجان ان عمق الزلزال كان 10 كلومترات. احس الزلزال في المناطق الحدودية الاذربيجانية وجمهورية ناخجيوان ذات حكم الذاتي لأذربيجان بقوة 3-4 درجات على مقياس ريختر.

AZERTAG.AZ : زلزال في ارمينيا يحس في ناخجيوان بـ3-4 درجات

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