  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في ارمينيا يحس في ناخجيوان بـ3-4 درجات

    ١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠١]

    باكو، 13 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    وقع اليوم في الساعة 15:29 زلزال بمقدار 5.2 درجات على مقياس ريختر أراضي أرمينيا.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز خدمة رصد الزلازل في اذربيجان ان عمق الزلزال كان 10 كلومترات.

    احس الزلزال في المناطق الحدودية الاذربيجانية وجمهورية ناخجيوان ذات حكم الذاتي لأذربيجان بقوة 3-4 درجات على مقياس ريختر.

    AZERTAG.AZ :زلزال في ارمينيا يحس في ناخجيوان بـ3-4 درجات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٣٩]
    الكشف عن تفاصيل برامج عام الإيسيسكو للمرأة 2021 تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٢٤]
    إعلان مسابقة لوغو "عام الصداقة اليبانية الاذربيجانية 2022"
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢١ [٢١:١٦]
    زلزال في ارمينيا يحس في اذربيجان بـ5-3 درجات
    ٠٣.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٨]
    مارينا سوداح تكتب: المرأة الأَذربيجانية قُدْوَة يُحتَذى بها
    زلزال في ارمينيا يحس في ناخجيوان بـ3-4 درجات