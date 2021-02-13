استمرار عملية تطعيم لقاح كورونا في إيران

طهران، 13 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 7 آلاف و120 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و510 ألف و873 شخص.

تم تسجيل 74 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 58 ألفا و809 شخص.

تعافى أكثر من مليون و291 ألف و726 مصاب تمام وترخصوا.

وكانت إيران قد تسلمت يوم الخميس الماضي أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" تضم نصف مليون جرعة، وصلت إلى طهران، في حين ستصل الدفعة الثانية بحلول 18 فبراير.