15 عضوا محتجزا لطاقم سفينة موزارت أتي بهم الى سفارة تركيا في نيجيريا

إسطنبول، 13 فبراير، أذرتاج

أتي بخمسة عشر عضوا لطاقم سفينة موزارت احتجزوا من قبل القراصنة الى سفارة تركيا في عاصمة نيجيريا أبوجه تحت رقابة قوات أمنية.

أفادت أذرتاج عن سفير تركيا في نيجيريا مليح أولو أرن قوله إن احوال الملاحين طيبة وقد اتصلوا بافراد اسرهم عبر الاتصال الهاتفي معبرا عن امله في عدم تكرار مثل الحادث.

ويخطط احضار الملاحين إسطنبول في الايام القريبة.

يذكر أن سفينة موزارت تعرضت لاقتحام قراصنة قبالة سواحل نيجيريا 23 يناير واحتجز 15 عضوا من 19 عضوا من طاقم السفينة رهائن ونقلوا الى جهة غير معلومة فيما قتل مهندس السفينة الأذربيجاني فرمان اسماعيلوف في أثناء الهجوم الشنيع.

ملكوفا مراسلة أذرتاج