  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    15 عضوا محتجزا لطاقم سفينة موزارت أتي بهم الى سفارة تركيا في نيجيريا

    ١٣.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٤١]

    إسطنبول، 13 فبراير، أذرتاج

    أتي بخمسة عشر عضوا لطاقم سفينة موزارت احتجزوا من قبل القراصنة الى سفارة تركيا في عاصمة نيجيريا أبوجه تحت رقابة قوات أمنية.

    أفادت أذرتاج عن سفير تركيا في نيجيريا مليح أولو أرن قوله إن احوال الملاحين طيبة وقد اتصلوا بافراد اسرهم عبر الاتصال الهاتفي معبرا عن امله في عدم تكرار مثل الحادث.

    ويخطط احضار الملاحين إسطنبول في الايام القريبة.

    يذكر أن سفينة موزارت تعرضت لاقتحام قراصنة قبالة سواحل نيجيريا 23 يناير واحتجز 15 عضوا من 19 عضوا من طاقم السفينة رهائن ونقلوا الى جهة غير معلومة فيما قتل مهندس السفينة الأذربيجاني فرمان اسماعيلوف في أثناء الهجوم الشنيع.

    ملكوفا مراسلة أذرتاج

     

    AZERTAG.AZ :15 عضوا محتجزا لطاقم سفينة موزارت أتي بهم الى سفارة تركيا في نيجيريا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٢]
    أوزبكستان ستنتقل إلى الأبجدية اللاتينية اعتباراً من عام 2023
    ١٣.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]
    استمرار عملية تطعيم لقاح كورونا في إيران
    ١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
    زلزال بقوة 5.2 درجة في أرمينيا
    ١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٥‎]
    تسجيل 507 اصابة جديدة بكوفيد 19 في جورجيا خلال يوم
    15 عضوا محتجزا لطاقم سفينة موزارت أتي بهم الى سفارة تركيا في نيجيريا