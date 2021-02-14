فوز رياضيينا البارالمبيين بالميدالية الثانية في سباق جائزة دبي الكبرى

باكو، 13 فبراير، أذرتاج

فاز الفريق الوطني للجنة البارالمبية الوطنية الأذربيجانية (ANPC) في ألعاب القوى بالميدالية الثانية في سباق الجائزة الكبرى التأهيلية في دبي.

أفادت الجنة البارالمبية الوطنية وكالة أذرتاج أن إلفين أستانوف الذي تنافس في فئة F53 فاز بميدالية برونزية في سباق دفع الثقل بنتيجة 7.30 متر.

في وقت سابق، فاز عضو فريقنا الوطني حيدر حميدلي بميدالية ذهبية في رمي الرمح في فئة F57.

يمثل بلدنا بـ6 رياضيين في سباق الجائزة الكبرى للألعاب البارالمبية. ستنتهي البطولة في 14 فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن 3 رياضيين للجنة البارالمبية الوطنية الأذربيجانية في ألعاب القوى قد فازوا بالفعل بتراخيص للألعاب البارالمبية الصيفية السادسة عشرة "طوكيو 2020".