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    أوزبكستان ستنتقل إلى الأبجدية اللاتينية اعتباراً من عام 2023

    ١٤.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٢]

    طشقند، 13 فبراير، أذرتاج

    ستنتقل أوزبكستان إلى الأبجدية اللاتينية تماماً اعتباراً من عام 2023.

    وتفيد أذرتاج أن الحكومة الأوزبكية اتخذت قراراً بهذا الصدد.

    وتشمل الوثيقة المعتمدة في هذا الصدد، أولاً على الأعمال الكتابية وبطاقات الهوية وبطاقات İD وبطاقات الهوية للأجانب وعديمي الجنسية والتي تمنح حق الإقامة في البلاد ووثائق العمل والاستمارات المختلفة وستتم كتابة أسماء المنظمات والشوارع، وكذلك الأماكن والإعلانات والبيانات بالحروف اللاتينية.

    بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ الإجراءات القانونية والصحف المركزية والوسائط الإلكترونية والمواقع الإلكترونية ودور النشر وشركات الطباعة تدريجياً باستخدام الحروف اللاتينية.

    AZERTAG.AZ :أوزبكستان ستنتقل إلى الأبجدية اللاتينية اعتباراً من عام 2023
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