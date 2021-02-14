الصحفي الفرنسي يكتب عن الأعمال المنجزة لإعمار قره باغ

باريس، 13 فبراير، أذرتاج

نُشر في بوابة Journal General de l'Europe مقال آخر للصحفي الفرنسي سيباستيان بوسوا الذي زار الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني في أذربيجان.

كما تفيد أذرتاج أن المقال يناقش إحلال السلام في المنطقة بعد الحرب التي أنهت سياسة أرمينيا العدوانية المتواصلة منذ 30 عاماً والأعمال المنجزة لإعادة بناء وإعمار الأراضي المحررة. تفيد التقارير أن 800 ألف نازح أذربيجاني طردتهم القوات المسلحة الأرمينية من منازلهم يتطلعون إلى عودتهم.

وقال الصحفي إنه سيتم استعادة الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب في قره باغ وسيتم تنفيذ أعمال إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية وبناء المباني السكنية وستكون هذه المناطق مواقع سياحية ولكن كل هذا سيستغرق وقتاً. يقول المؤلف أيضاً "تعد قره باغ، قبل كل شيء، جنة طبيعية ويجب الحفاظ عليها. لماذا لم تكن محمية طبيعية عظيمة ورمزاً للسلام”؟ يتطرق المقال أيضاً إلى أهمية فتح ممر بين الجزء الرئيسي من أذربيجان ونختشيفان. يقال إن أرمينيا التي هي في أمس الحاجة إليها اليوم، يمكنها أيضا الاستفادة من هذا الممر. هذا الممر مهم أيضاً لأرمينيا المهزومة والفقيرة. تعتمد المصالحة بين البلدين اللذين كانا في صراع لفترة طويلة على التعاون الاقتصادي.

يكتب الصحفي أن أرمينيا لم تقم بأي نشاط اقتصادي في قره باغ ولم تستثمر في أي مجال، بل دمرت كل شيء. يمكن لأرمينيا الاستفادة من المصالحة مع أذربيجان. تستطيع أذربيجان اليوم إحياء وإنعاش المنطقة بأسرها. أذربيجان لديها القدرة على تحويل المنطقة إلى قطب هام للسياحة والجاذبية الاقتصادية والثقافية.