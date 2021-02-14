الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران محافظات فضولي وزنكيلان ولاتشين وجبرائيل
AzerTAg.az
١٤.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٢٤]
باكو، 13 فبراير، أذرتاج
زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا 14 فبراير اليوم محافظات فضولي وزنكيلان ولاتشين وجبرائيل.
وسيقدم تقرير موسع من الزيارات 15 فبراير.
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