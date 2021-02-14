باكو، 13 فبراير، أذرتاج زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا 14 فبراير اليوم محافظات فضولي وزنكيلان ولاتشين وجبرائيل. وسيقدم تقرير موسع من الزيارات 15 فبراير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران محافظات فضولي وزنكيلان ولاتشين وجبرائيل

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