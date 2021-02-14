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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران محافظات فضولي وزنكيلان ولاتشين وجبرائيل

    ١٤.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٢٤]

    باكو، 13 فبراير، أذرتاج

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا 14 فبراير اليوم محافظات فضولي وزنكيلان ولاتشين وجبرائيل.

    وسيقدم تقرير موسع من الزيارات 15 فبراير.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران محافظات فضولي وزنكيلان ولاتشين وجبرائيل
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