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    أذربيجان: تسجيل 128 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و140 حالة شفاء ووفاة شخصين

    ١٤.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٣٤]

    باكو، 14 فبراير، أذرتاج

    سجلت إصابة 128 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 140 مصاب هذا المرض وتوفي شخصان مصابان بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 232 ألف و123 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 226 ألف و654 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3180 مريض ويستمر علاج 2289 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و501 ألف و845 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6647 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 128 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و140 حالة شفاء ووفاة شخصين
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