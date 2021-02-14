رئيسة المجلس الوطني تعزي رئيس المجلس الوطني التركي

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

بعثت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ببرقية تعزية الى رئيس المجلس الوطني التركي مصطفى شنتوب 14 فبراير اليوم.

أفادت أذرتاج أن رئيسة المجلس الوطني عبرت فيها عن حزنها العميق في قتل المنظمة الارهابية الخائنة 13 مواطنا مدنيا تركيا في منطقة غارا شمال العراق مترحمة على ارواح القتلى سائلة الله عز وجل أن يلهم الصبر والسلوان على عائلات المقتولين وأقاربهم باسم المجلس الوطني.