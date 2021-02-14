زيرة يتعادل مع صباح

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

تعادل زيرة باكو مع صباح باكو ضيفه بهدفين لكل واحد منهما في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 60 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بقصبة باكو قادها الحكم أومودلو في غياب جماهير.

وسجل هدفي زيرة صاحب الارض دافيت د79 و باؤك د90+2 ورد عليهما كوبيمبا د9 ود83.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما اضاف 7 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل ظل زيرة بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة فيما ارتفع صباح الى المركز السادس برصيد 14 نقطة.