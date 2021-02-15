في إغدير تبدأ الاستعدادات لـ "معرض يريفان الفني وأيام ترويجها"

أنقرة، 15 فبراير، أذرتاج

بدأت الاستعدادات لـ "معرض يريفان الفني وأيام ترويجها" في مدينة إغدير التركية. وبحسب نائب رئيس اتحاد حلقات الصداقة التركية الأذربيجانية ورئيس حلقة "بيت أذربيجان" بإغدير سردار أونسال أنه فقد تم تنظيم الحدث باشتراك عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية.

ألقى كل من سردار أونسال والباحث والكاتب جوشكون أولوز ورئيس جمعية إغدير للغة والتاريخ والتضامن الثقافي الأذربيجاني والباحث في "القضية الأرمنية" المزيفة ضياء ذاكر آجار والآخرون كلمة في الحفل المنعقد بهذه المناسبة.

وقد أشير في الكلمات إلى أن الغرض من الحدث هو إحياء تاريخ وثقافة وتقاليد وقيم المنطقة القديمة، بما في ذلك مدينة يريفان. في الوقت الحالي، تعرض سكان المنطقة الشرقية من تركيا ومن جملتها مدينة إغدير المنحدرين من الأصل التركي للتطهير العرقي في أرمينيا من وقت لآخر واضطروا إلى مغادرة بلدهم ولكن عليهم التزام أخلاقي بنقل ثقافتهم لجيل الشباب.

تهدف الأعمال التي ستُعرض في المركز التحضيري للمعرض الفني وأيام الترويج ليريفان إلى فضح المزاعم الكاذبة بشأن "الإبادة الجماعية للأرمن".