عمدة مدينة أفينتورا يصدر بياناً حول مأساة خوجالي

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

أصدر عمدة مدينة أفينتورا بولاية فلوريدا إنيد وايزمان بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مفوضية مدينة أفينتورا بياناً بمناسبة يوم 26 فبراير 2021 باعتباره يوم إحياء ذكرى مأساة خوجالي.

أخبرت لجنة الدولة للعمل مع المغتربين أذرتاج أن البيان ينص على تعرض أكثر من 600 اذربيجاني مدني بريء، بمن فيهم سكان مدينة خوجالي الأذربيجانية ومن بينهم النساء والأطفال والمسنين للمذبحة في ليلة 25-26 فبراير 1992. ووصفت منظمات حقوقية دولية ومنها منظمة هيومان رايتس ووتش المأساة بأنها أكبر مجزرة في المنطقة.

بإحياء ذكرى أحداث خوجالي وتذكر أهوال الحرب يتم التأكيد على حاجة إلى مزيد من التفاهم والتواصل والتسامح بين جميع الناس في العالم.

يقال إن الأذربيجانيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في فلوريدا وأفينتورا يحتفلون بيوم 26 فبراير كيوم لإحياء ذكرى ضحايا مأساة خوجالي.

جاء البيان نيابة عن الجمعية الثقافية الأذربيجانية الأمريكية بفلوريدا بناء على نداء من رئيسها تهفه أمينوفا.