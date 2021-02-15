معرض مخصص لمأساة خوجالي عبر الاتصال المرئي

باكو ، 15 فبراير ، أذرتاج

تقيم وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان والمتحف الحكومي الأذربيجاني للآثار الفنية ومركز خطائي للفنون معرضاً افتراضياً بعنوان " العدالة التاريخية لخوجالي" يخصص للذكرى التاسعة والعشرين لمأساة خوجالي يومي 24 و27 فبراير.

تفيد أذرتاج أن الأعمال المقدمة في المعرض تظهر المآسي التي تحل بأهلنا في مدن ومناطق سكنية مختلفة في البلاد من حين لآخر ووقائع الإبادة الجماعية والجرائم الدموية التي تهدف إلى الإبادة الجماعية المتعمدة للمدنيين في خوجالي، ولكن مع ذلك، تُظهر شجاعة وبطولة جنودنا وحرص شعبنا على النضال من أجل حماية استقلال الدولة وسلامة أراضيها. لقد أظهر تدمير قوات العدو المسلحة خلال الأيام الـ44 الأخيرة من الحرب من قبل الجيش الأذربيجاني الشجاع وتحرير أراضينا من الاحتلال أنه قد أنتقم لدم ضحايا مأساة خوجالي في ساحة المعركة.

ستشمل العروض الافتراضية للمعرض أعمال فنانين مثل ناظم محمدوف وبيرام قاسمخانلي وفؤاد جعفروف وجميل غولييف وميرزاغا جعفروف وناظم رحمانوف والتي تم إدراجها في مجموعة المتحف الحكومي الأذربيجاني للآثار الفنية، بالإضافة إلى بعض الأعمال للفنانين في المعرض الختامي "خوجالي - مدينة الشهيد".

ستكون مشاهدة المعرض متاحة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمتحف الحكومي الأذربيجاني للآثار الفنية.