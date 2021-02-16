باكو، 16 فبراير، أذرتاج اعلنت وزارة العلم والتعليم الكازاخستانية منحة دراسية لمواطني اذربيجان للسنة الدراسية 2021-2022. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تنفذ بناء على "المعاهدة الموقعة بتاريخ 3 ابريل عام 2017 حول التعاون في مجال التعليم بين وزارة العلم والتعليم الكازاخستانية ووزارة التعليم الاذربيجانية. تشمل المنحة للدراسة في الباكالوريوس ودرجة الماجستر في مؤسسات التعليم العالي. آخر موعد لتقديم الوثائق 30 ابريل.

AZERTAG.AZ : وزارة العلم والتعليم الكازاخستانية تعلن برنامج منحة دراسية

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