إعلان عن مسابقة ومعرض بعنوان "الإبادة الجماعية" بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لمأساة خوجالي

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

أعلن عن مسابقة ومعرض بعنوان "الإبادة الجماعية" بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لمأساة خوجالي من قبل إدارة الشباب والرياضة بمدينة لانكاران وإدارة الثقافة الإقليمية في لانكران.

أخبر المكتب الصحفي لوزارة الشباب والرياضة وكالة أذرتاج أنه يجب على الشباب الراغبين في المشاركة في المسابقة الاستعراضية إرسال حرفهم اليدوية - الصور ومقاطع الفيديو إلى إدارة الشباب والرياضة في مدينة لانكران في الفترة من 16 إلى 25 فبراير، على موقع lenkeranshgii @ gmail. com أو - يمكنك الإرسال إلى الهاتف 050 748-68-78 (WhatsApp).

يجب أن تلبي الحرف اليدوية المقدمة في المسابقة الاستعراضية المتطلبات الفنية وأن تعكس بشكل كامل حقائق الإبادة الجماعية في خوجالي وأن تخدم تربية جيل الشباب بروح الوطنية.

ستشمل المسابقة الأعمال التي تعكس بمهارة وإتقان شجاعة وحماسة أبطالنا الشباب للوطن الأم في الرسم والنحت والفنون الزخرفية والتطبيقية.

سيتم منح الفائزين في المسابقة الاستعراضية من قبل إدارة الشباب والرياضة في مدينة لانكاران.