تسجيل 486 اصابة جديدة بكوفيد 19 في جورجيا خلال يوم
AzerTAg.az
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٥١]
تبليسي، 17 فبراير / شباط، )أذرتاج(
ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 486 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 266 ألف و948 شخص.
قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 3390 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 259 الف و727 مصاب من الوباء. يتم علاج 242 في العيادات و229 في الفنادق المعدلة و11 ألفا و485 في المنزل.
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