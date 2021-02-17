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    أذربيجان تحتل المكان 65 في العالم في مستوى تطوير التجارة الالكترونية

    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠٩]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    تحتل اذربيجان بمؤشر 60 نقطة في المكان الـ65 بين 152 بلدا من حيث مستوى تطوير التجارة الالكترونية.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذا جاء في تقرير سنوي Business-to-Consumer (B2C) E-Commerce Index 2020 أعده مؤتمر منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية.

    وتحتل بيلاروس المكان 35 بينما تستقر روسيا في المكان 41 واوكرانيا في المكن 51 ومولدوفا في المكان 53 وكازاخستان في المكان 60. فيما يتعلق بالدول المجاورة فتحتل ايران المكان 44 بينما تستقر جورجيا في المكان 47 وارمينيا في المكان 84.

    تأخذ الانكتاد بعين الاعتبار في عملية تقييم المؤشر المذكور سهولة استخدام الانترنت ومصداقية خدمات البريد والبنية التحتية للبريد.

    اكثر البلد استعدادا للتجارة الالكترونية وتطويرا لهذا المجال هو سويسرا. يأتي في المكان الثاني والثالث نيدرلاند والدنمارك.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تحتل المكان 65 في العالم في مستوى تطوير التجارة الالكترونية
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