مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية اذربيجان وروسيا

باكو، 1 فبراير، أذرتاج

جرت في 17 فبراير مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا آخر تطورات الاوضاع الاقليمية ومسائل تنفيذ البيانين الموقعين في 10 نوفمبر عام 2020 وفي 11 يناير عام 2021.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.