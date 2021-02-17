  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية اذربيجان وروسيا

    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:١٦]

    باكو، 1 فبراير، أذرتاج

    جرت في 17 فبراير مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا آخر تطورات الاوضاع الاقليمية ومسائل تنفيذ البيانين الموقعين في 10 نوفمبر عام 2020 وفي 11 يناير عام 2021.

    كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية اذربيجان وروسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٧]
    "وول ستريت جورنال": الأذربيجانيون يريدون العودة إلى المدن التي دُمرت بعد حرب قره باغ الأولى
    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
    باكو تستضيف الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وجورجيا
    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥‎٥‎]
    وزير الخارجية الجورجي يزور اذربيجان
    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٥‎٦]
    تسمية ذروة في شرق قمة بازاردوزو بـ"ذروة النصر" (فيديو)
    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية اذربيجان وروسيا