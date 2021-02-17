باكو، 17 فبراير، أذرتاج تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ان افراد قسم الشرطة لمحافظة اغدام عثروا خلال تفتيش خنادق وقواعد العدو المنهزم في قرية سوما على 5232 طلقة من الذخائر من الاعيرة المختلفة تركها الجنود الارمن هاربين من ميدان الحرب.

AZERTAG.AZ : العثور على اكثر من 5 آلاف طلقة من الذخيرة تركها الجنود الارمن في ميدان الحرب

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