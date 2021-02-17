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    أذربيجان: بدء تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بلقاح كوفيد 19

    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    بدأت اليوم عملية تطعيم الاشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما بلقاح كوفيد 19 في اذربيجان.

    افادت وكالة اذرتاج ان عملية التطعيم في اذربيجان تستمر بشكل مرحلي منذ بدئها في 18 يناير، بناء على "استراتيجية التطعيم لسني 2021-2022 بلقاح ضد كوفيد 19 في جمهورية اذربيجان". بناء على الاستراتيجية، بدأت المرحلة التالية بتطعيم الاشخاص في عمر 50 عاما وفوقه بهذا اللقاح.

    للمشاركة في التطعيم يجب التسجيل في موقع https://randevu.its.gov.az/.

    يجب الذكر ان الاشخاص الذين سيتلقون الجرعة الاولى من اللقاح سيتلقون الجرعة الثانية بعد 28 يوما دون التسجيل من جديد في الموقع. يجب إعادة التسجيل في الموقع اذا يريد المواطن تغيير مكان التطعيم او موعده.

    كذلك يجب على الاشخاص الذين يصعب عليهم التسجيل إلكترونيا ان يتصلوا هاتفيا بالمستوصف ويسجلوا اسماءهم.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: بدء تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بلقاح كوفيد 19
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