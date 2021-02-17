أذربيجان: تسجيل 154 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و165 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 154 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 165 مصاب هذا المرض وتوفي شخصان مصابان بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 232 ألف و491 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 227 ألف و116 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3187 مريض ويستمر علاج 2188 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و521 ألف و394 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7758 فحص طبي.