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    سياسة


    لقاء بين خبراء عسكريين لاذربيجان وبريطانيا العظمى

    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٥‎٧]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    جرى لقاء بين الخبراء العسكريين لوزارتي اذربيجان وبريطانيا العظمى في الاكاديمية العسكرية الاذربيجانية.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية ان الطرفين أكدا على اهمية تحقيق الاتفاق في مجال التعليم العسكري وكذلك اشارا الى ضرورة تنظيم فصول تعليم اللغة الانجليزية العسكرية وتبادل الخبرات للعسكريين المشاركين في الفصول المختلفة المقامة خارج البلد.

    كما نوقشت في اللقاء آفاق التعاون في مجال التعليم العسكري بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :لقاء بين خبراء عسكريين لاذربيجان وبريطانيا العظمى
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