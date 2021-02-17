مناقشة مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان واوزبكستان

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف في 17 فبراير مع السفير الاوزبكي بهرام اشرفخانوف.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزير قال ان العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين قائمة على علاقات الصداقة والاخوة. اضاف الوزير ان العلاقات في كافة المجالات، بما فيها في المجال العسكري بين البلدين تنمو لمصالح البلدين.

قدم الوزير حسنوف للسفير معلومات عن الاصلاحات في الجيش الاذربيجاني والانجازات.

هنأ الدبلوماسي الاوزبكي الشعب الاذربيجاني بمناسبة الانتصار في الحرب الوطنية سائلا الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. قال السفير ان بلاده تعترف بوحدة اراضي اذربيجان ودعمتها في كل المسائل.

قال السفير ان بلاده حريصة على تنظيم التدريب العسكري المشترك مع اذربيجان. كما اشار الى ضرورة تبادل الخبرات للعسكريين الاوزبكيين في مؤسسات التعليم العسكري في اذربيجان.

كذلك نوقشت في اللقاء آخر مستجدات التعاون في المجالات العسكرية والتعليم العسكري والمسائل المتعلقة بآفاق تطويره.